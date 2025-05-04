Тер Штеген повернувся.
Тер Штеген та Щесни, getty images
04 травня 2025, 14:47
Головний тренер Барселони Гансі Флік заявив, що Войцех Щесни буде захищати ворота каталонської команди у надважливих матчах з міланським Інтером у Лізі чемпіонів та мадридським Реалом у іспанській Ла Лізі. Його слова наводить AS.
"У Лізі чемпіонів і проти Реала гратиме Щесни. Втім я дуже радий поверненню тер Штегена", — заявив Флік.
Зазначимо, що голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген повернувся після важкої травми та зіграв у матчі чемпіонату Іспанії з Вальядолідом (2:1) вперше з вересня минулого року.
Цього сезону Войцех Щесни провів за "блаугранас" 27 матчів, пропустив 29 м'ячів та 13 разів відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Барселона близька до продовження контракту з Щесни.