Іспанія

Тер Штеген повернувся.

Головний тренер Барселони Гансі Флік заявив, що Войцех Щесни буде захищати ворота каталонської команди у надважливих матчах з міланським Інтером у Лізі чемпіонів та мадридським Реалом у іспанській Ла Лізі. Його слова наводить AS.

"У Лізі чемпіонів і проти Реала гратиме Щесни. Втім я дуже радий поверненню тер Штегена", — заявив Флік.

Зазначимо, що голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген повернувся після важкої травми та зіграв у матчі чемпіонату Іспанії з Вальядолідом (2:1) вперше з вересня минулого року.

Цього сезону Войцех Щесни провів за "блаугранас" 27 матчів, пропустив 29 м'ячів та 13 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до продовження контракту з Щесни.