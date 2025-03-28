Іспанія

Обидві сторони готові продовжити свою співпрацю.

Воротар Барселони Войцех Щесни незабаром може поставити свій підпис під новим контрактом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони продовжують обговорення нового однорічного контракту, де буде опція продовження ще на один сезон.

Також наголошується, що сам футболіст добре освоївся у складі "блаугранас" і ним задоволений головний тренер команди Ганс-Дітер Флік.

Нагадаємо, 34-річний поляк перебрався до Барселони восени минулого року. На його рахунку 16 матчів, з яких вісім на нуль при 16 пропущених м'ячах.

Після 28 турів Барселона набрала 63 очки та посідає перше місце в Ла Лізі, випереджаючи Реал на три бали.