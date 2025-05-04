Іспанія

Бразилець може змінити клубну прописку.

Мадридський Реал розглядає варіант із продажем бразильського вінгера Родріго. Про це повідомояє іспанський портал Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" готове почати перемовини щодо трансферу 24-річного гравця, якщо отримає від зацікавленої сторони пропозицію не меншу за 100 мільйонів євро.

Зазначається, що в послугах Родріго зацікавлені Манчестер Сіті та лондонський Арсенал. Ці клуби ще не розпочинали переговорів з Реалом, але збираються це зробити під час літнього трансферного вікна.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Родріго відіграв за Реал 50 матчів, забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити 80 мільйонів євро за Родріго.