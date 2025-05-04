Іспанія

"Зелено-білі" продовжують боротися за вихід до Ліги чемпіонів.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Еспаньйол приймав Реал Бетіс на RCDE Stadium.

Господарі поля пішли на перерву з мінімальною перевагою завдяки голу Роберто Фернандеса в середині першого тайму. Ближче до завершення поєдинку гостям удалося повністю перехопити ініціативу й вийти вперед після результативних ударів у виконанні Джовані Ло Чельсо та Антоні. У підсумку підопічні Мануеля Пеллегріні не дозволили колективу Маноло Гонсалеса уникнути поразки.

Еспаньйол із 39-ма очками йде 14-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал Бетіс із 57-ма заліковими балами перебуває на шостій сходинці.

Еспаньйол — Реал Бетіс 1:2

Голи: Фернандес, 28 — Ло Чельсо, 85, Антоні, 90+1

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі (Техеро, 64), Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Рока (Каррерас, 65), Гонсалес (Веліс, 90), Лосано (Крал, 46), Пуадо — Фернандес, Еспосіто (Калеро, 73)

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Бельєрін, 80), Бартра, Натан, Родрігес (Еззалзулі, 60) — Альтіміра, Карвалью (Іско, 60), Ло Чельсо — Антоні, Кучо (Бакамбу, 80), Родрігес (Еззалзулі, 60)

Попередження: Ель-Хілалі, Ромеро