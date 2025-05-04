"Зелено-білі" продовжують боротися за вихід до Ліги чемпіонів.
Еспаньйол — Реал Бетіс, Getty Images
04 травня 2025, 21:28
У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Еспаньйол приймав Реал Бетіс на RCDE Stadium.
Господарі поля пішли на перерву з мінімальною перевагою завдяки голу Роберто Фернандеса в середині першого тайму. Ближче до завершення поєдинку гостям удалося повністю перехопити ініціативу й вийти вперед після результативних ударів у виконанні Джовані Ло Чельсо та Антоні. У підсумку підопічні Мануеля Пеллегріні не дозволили колективу Маноло Гонсалеса уникнути поразки.
Еспаньйол із 39-ма очками йде 14-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал Бетіс із 57-ма заліковими балами перебуває на шостій сходинці.
Еспаньйол — Реал Бетіс 1:2
Голи: Фернандес, 28 — Ло Чельсо, 85, Антоні, 90+1
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі (Техеро, 64), Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Рока (Каррерас, 65), Гонсалес (Веліс, 90), Лосано (Крал, 46), Пуадо — Фернандес, Еспосіто (Калеро, 73)
Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Бельєрін, 80), Бартра, Натан, Родрігес (Еззалзулі, 60) — Альтіміра, Карвалью (Іско, 60), Ло Чельсо — Антоні, Кучо (Бакамбу, 80), Родрігес (Еззалзулі, 60)
Попередження: Ель-Хілалі, Ромеро