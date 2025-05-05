Іспанія

Український вінгер вийде з перших хвилин у матчі 34-го туру Ла Ліги.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона прийматиме на власному полі Мальорку.

Тренерський штаб господарів на чолі з Мічелом визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому з перших хвилин зіграє український вінгер Віктор Циганков.

Український воротар каталонців Владислав Крапивцов — традиційно в запасі.

Стартовий склад Жирони на матч із Мальоркою:

Матч Жирона — Мальорка відбудеться 5 травня о 22:00 за київським часом.