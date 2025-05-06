Іспанія

Іспанський фулбек вирішив пов'язати майбутнє зі своїм клубом.

Іспанський захисник Маркос Алонсо наближається до підписання нового контракту з Сельтою.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, сторони домовилися про нову угоду до літа 2026 року з опцією продовження ще на один сезон — до 2027-го.

Після переходу в Сельту Алонсо швидко став важливим гравцем для команди, і клуб зацікавлений у збереженні 34-річного досвідченого футболіста на тривалий період.

Офіційне оголошення про новий контракт може з’явитися найближчим часом.

У поточному сезоні Маркос Алонсо провів за Сельту 30 матчів, в яких забив 3 голи та заробив 8 попереджень.