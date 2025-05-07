Досвідчений іспанець стане вільним агентом.
Лукас Васкес, Getty Images
07 травня 2025, 16:54
Захисник мадридського Реала Лукас Васкес залишить склад "вершкових" після завершення цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" прийняло рішення попрощатися з 33-річним іспанцем, який влітку отримає статус вільного агента.
Також додамо, що раніше стало відомо, що Реал домовився про підписання контракту з Трентом Александером-Арнольдом, який залишить Ліверпуль.
Нинішнього сезону вихованець Реала провів 47 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім гольових передач.