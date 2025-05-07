Іспанія

Досвідчений іспанець стане вільним агентом.

Захисник мадридського Реала Лукас Васкес залишить склад "вершкових" після завершення цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" прийняло рішення попрощатися з 33-річним іспанцем, який влітку отримає статус вільного агента.

Також додамо, що раніше стало відомо, що Реал домовився про підписання контракту з Трентом Александером-Арнольдом, який залишить Ліверпуль.

Нинішнього сезону вихованець Реала провів 47 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім гольових передач.