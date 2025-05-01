Іспанія

Мадридський клуб скористається рекомендацією ФІФА та тимчасово подовжить контракти двох ветеранів до середини липня.

Реал Мадрид тимчасово продовжить контракти з Лукою Модричем та Лукасом Васкесом, щоб забезпечити їхню участь у клубному чемпіонаті світу 2025 року, який пройде з 15 червня по 13 липня. Обидві угоди завершуються 30 червня, однак гравці залишаться у складі команди до закінчення турніру.

Це рішення ухвалено відповідно до рекомендацій ФІФА, яка дозволила клубам підписувати короткострокові контракти у подібних випадках. Модріч і Васкес вже повідомлені про плани клубу, а остаточні деталі будуть узгоджені після завершення Ла Ліги.

Мадридці завершать сезон чемпіонату Іспанії 25 травня та матимуть понад три тижні на підготовку до участі в глобальному турнірі, де Модріч і Васкес можуть востаннє вийти на поле в футболці Реала.

Раніше повідомлялося, що Модрич став співвласником Свонсі Сіті.