Іспанія

Стала відома бригада рефері на вирішальну зустріч у боротьбі за чемпіонство.

Найближчими вихідними в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги на Монжуїку відбудеться El Clasico поміж каталонською Барселоною та мадридським Реалом, за підсумком якого може вирішитись доля чемпіонського титулу в поточній кампанії.

Команда Ганса-Дітера Фліка перед початком 297 поєдинку в історії відносин непримиренних суперників випереджає колектив Карло Анчелотті на чотири очки.

Організатори змагань тим часом визнались із бригадою арбітрів, які проведуть прийдешню зустріч.

На її чолі стоятиме 42-річний Алехандро Хосе Ернандес Ернандес з Канарських островів, тоді як допомагатимуть йому Хосе Енріке Наранхо Перес та Хорхе Буено Матео, а в ролі четвертого виступатиме Хав’єр Фігейредо Комесанья.

За VAR відповідатимуть Хуан Мартінес Мунуера та Дієго Барберо Севілья.

Ернандес Ернандес у своїй кар’єрі провів уже 234 матчі Ла Ліги, 5 матчів Ліги чемпіонів, 11 — Ліги Європи та одну гру Ліги конференцій УЄФА.

При цьому в іграх за участі Барселони він очолював бригаду арбітрів 37 разів (21 перемога, 12 нічиїх та 4 поразки, а Реала — 35 разів (20/6/9). Зокрема, і чотири El Clasico поміж цими командами: одна перемога Барселони, одна — Реала та дві нічиїх.

Матч Барселона — Реал відбудеться 11 травня, о 17:15.