Бразилець — про німецького фахівця.
Рафінья, Getty Images
08 травня 2025, 21:55
Вінгер Барселони Рафінья вже не вперше відзначив позитивний вплив на свою кар'єру головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.
"З моменту приходу в цей клуб моєю метою було викладатися на повну. Флік змінив мою кар'єру. Після його призначення я хотів поговорити з ним, перш ніж прийняти якесь рішення. Він дуже розраховував на мене", — цитує Рафінью Marca.
У цьому сезоні Рафінья взяв участь у 53 офіційних матчах Барселони. На рахунку бразильського футболіста 32 голи і 25 асистів.
Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи другий Реал на чотири очки (79 проти 75).
Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.