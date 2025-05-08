Іспанія

Бразилець — про німецького фахівця.

Вінгер Барселони Рафінья вже не вперше відзначив позитивний вплив на свою кар'єру головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

"З моменту приходу в цей клуб моєю метою було викладатися на повну. Флік змінив мою кар'єру. Після його призначення я хотів поговорити з ним, перш ніж прийняти якесь рішення. Він дуже розраховував на мене", — цитує Рафінью Marca.

У цьому сезоні Рафінья взяв участь у 53 офіційних матчах Барселони. На рахунку бразильського футболіста 32 голи і 25 асистів.

Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи другий Реал на чотири очки (79 проти 75).

Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.