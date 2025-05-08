29-річний футболіст повернеться в Барселону.
Клеман Ленгле, Getty Images
08 травня 2025, 23:16
Атлетіко ухвалив рішення не викуповувати захисника Клемана Ленгле у Барселони після закінчення терміну оренди. Про це повідомляється на сторінках іспанського видання Sport.
Джерело зазначає, що рішення Атлетіко щодо Ленгле ускладнює життя Барселоні. Влітку 29-річний футболіст повернеться в каталонський клуб, з яким у нього є контракт із досить високою заробітною платою.
"Синьо-гранатові", як і раніше, відчувають фінансові труднощі. Очевидно, що влітку Барселона постарається продати Клемана Ленгле. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює француза в 7,5 мільйона євро.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко близький до продовження контракту з Барріосом.