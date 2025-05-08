Іспанія

Важлива новина для команди Ганс-Дітера Фліка перед вирішальним матчем з Реалом.

Захисник Барселони Алехандро Бальде відновився після травми та готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні, 21-річний іспанець тренувався у загальній групі команди Ганс-Дітера Фліка напередодні Ель Класіко проти мадридського Реалу.

Нагадаємо, Алехандро не виступав із середини квітня через травму підколінного сухожилля.

Нинішнього сезону Бальде провів 43 матчі, в яких забив один гол та віддав десять асистів.

Нагадаємо, матч Барселона – Реал відбудеться у неділю, 11 травня, о 17:15. Після 34 турів Барселона лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири очки.