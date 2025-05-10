Іспанія

Драма до останньої хвилини: Сельта вирвала перемогу в Севільї

Три голи господарів та нервовий фінал з вилученням і пенальті.

Сельта - Севілья, Getty Images

У видовищному матчі чемпіонату Іспанії Сельта зуміла здолати Севілью з рахунком 3:2. Гра виявилася насиченою на події, зокрема — емоційним другим таймом і напруженою розв’язкою в компенсований час. Сельта - Севілья 3:2

Голи: Моріба, 20, Мінгеса, 65, Іглесіас, 90+1 - Гудель, 45+8 (пен), Салас, 90+8 Сельта: Гуайта — Лаго, Домінгес Касерес, Алонсо — Мінгеса (Серві, 76), Родрігес (Родрігес, 46), Моріба, Альварес (Іглесіас, 83) — Аспас (Бельтран, 46), Дуран (Лосада, 89), Сведберг (Лопес, 70) Севілья: Нюланд — Сінтес, Баде (Ромеро, 45), Гудель, Салас — Санчес, Агуме, Ньїгес (Еджуке, 85), Педроса (Сусо, 53) — Лукебакіо, Фернандес (Паскуаль, 67) Попередження: Ромеро, Салас Вилучення: Алонсо, 45+6.