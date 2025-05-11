Іспанія

Бельгійський воротар залишиться в основі Реала, що може остаточно перекрити шлях Луніну до статусу першого номера мадридського клубу.

Мадридський Реал близький до укладення нової довгострокової угоди з бельгійським голкіпером Тібо Куртуа. Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, сторони вже досягли принципової згоди щодо контракту, який буде чинним до літа 2027 року. Наразі тривають фінальні переговори щодо особистих умов.

Цікаво, що клуб пішов на виняток зі своєї політики — зазвичай Реал уникає довготривалих угод із гравцями віком понад 30 років. Однак Куртуа вважають настільки важливим, що для нього готові зробити виняток.

Очікується, що Тібо стане ключовою фігурою в команді під керівництвом нового тренера — Хабі Алонсо, який має очолити клуб найближчим часом.

Цей крок, утім, значно ускладнює перспективи українського голкіпера Андрія Луніна. Попри нещодавнє продовження контракту з мадридцями до 2030 року, українець, схоже, знову опиниться в ролі другого номера.

Нагадаємо, Куртуа пропустив більшу частину сезону через серйозну травму.