Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 10 травня 2025 року.

Мадридський Атлетіко в матчі 35 тура іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромив Реал Сосьєдад.

Лише один гравець "матрацників" відзначався в цій зустрічі, але й цього цілком вистачило для підсумкового успіху команди Дієго Сімеоне — Александер Серлот оформив покер ще до завершення першої пів години ігрового часу, тож долю матчу було вирішено одразу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад у рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад 4:0

Голи: Серлот, 7, 10, 12, 30

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Галан — Де Пауль (Галлагер, 74), Барріос (Моліна, 55), Коке — Сімеоне (Грізманн, 68), Серлот (Корреа, 74), Ліно (Лемар, 68)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Мартін Вісенте, Агерд, Лопес — Сучич (Турр'єнтес Імас, 61), Марін, Субіменді (Андер Оласагасті Іміскос, 73), Барренечеа (Гомес, 54) — Кубо (Маріезкуррена Етчезаррета, 46), Оярсабаль (Субельдія, 46)

Попередження: Барренечеа.