Іспанія

Коментар італійського фахівця.

Реал програв у гостях у Барселони з рахунком 3:4 і практично попрощався з надіями на чемпіонство. Після Ель Класіко коментар дав головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті.

"У грі такого рівня важливо добре оборонятися і добре атакувати. Ми добре атакували, але у відрізок завдовжки в 30 хвилин припустилися помилок у захисті, які зрештою і коштували нам гри. Давайте не забувати, що нам не вистачало п'яти захисників.

Ми двічі могли зробити рахунок 4:4. Ми залишалися в грі до кінця. Я бачив гру проти великої команди, але великих команд на полі було дві. Мені нема в чому дорікнути гравцям з точки зору ставлення і прихильності", — сказав Анчелотті.

Наступний матч Реал проведе в середу, 14 травня, — проти Мальорки.