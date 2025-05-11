Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Бетіс - Осасуна, Getty Images
11 травня 2025, 23:57
У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Осасуну.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Реал Бетіс — Осасуна 1:1
Голи: Кучо, 64 - Будімір, 75
Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Альтіміра (Кардосо, 81), Карвалью (Форнальс, 57) — Родрігес (Антоні, 56), Ло Чельсо (Іско, 46), Еззалзулі (Гарсія, 80) — Кучо
Осасуна: Еррера — Аресо (Барха, 89), Катена, Бойомо, Хуан Крус — Ібаньєс, Торро, Орос — Сарагоса (Арнаїс, 89) — Гарсія (Пенья, 57), Будімір
Попередження: Перро, Альтіміра, Антоні — Катена, Будімір.