Іспанія

Football.ua — про емоції від каталонської команди.

Пам'ятаєте, як в дитинстві ми сприймали футбол? Уважно дивишся в екран, охаєш від дальніх ударів і захоплюєшся кожним фінтом. А наступного дня в школі намагаєшся повторити той особливий пас та описуєш пацанам, що було на останніх хвилинах, бо не всі досиділи.

Ми виросли та навіть постаріли, а футболу бачили вже стільки, що здивуватись важко. І на стадіонах, і в тактичних розборах. Так, окремі голи та камбеки досі врізаються в пам'ять, але не цілі матчі. Сіро, звично, нудно… особливо коли не грає твоя команда.

Але в цьому сезоні Барселона повертає дитинство, повертає щирий кайф від футболу, коли не можеш відірватись. Знову хочеться кричати: "Вау, ти бачив?!"

16:7 за чотири Класіко, дві дуелі з Інтером під сценарій кіно, осіння вистава проти Баварії, камбеки на полі Бенфіки та Атлетіко. Спробуйте скласти десятку найкращих матчів сезону – більш ніж половина буде за участю Барси.

Barcelona 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 dominated the Clásico this season 🤯 pic.twitter.com/wwaRo9ec72 — B/R Football (@brfootball) May 11, 2025

Принципи Гансі Фліка ідеально лягли на клубну філософію Барселони. Домінування на м'ячі та постійна боротьба за ініціативу. Агресивний пресинг швидко став не просто робочим елементом, а частиною ідентичності команди. Каталонці душать суперників з першої до останньої хвилини, незалежно від рахунку.

Ще восени Барселона презентувала нову візитівку – високу лінію оборони, яка доповнює пресинг, забезпечуючи компактність. Форварди раз по раз залазять в офсайди. Мбаппе у першому Класіко 8 разів опинився поза грою.

Далеко не завжди все працює – Барса пропустила багато від Сельти та Црвени Звезди. Флік приймає співвідношення ризиків до вигод. Він презентує все найкраще у своїй команді та запрошує показати козирі свого візаві. Тому поєдинки за участю "блаугранас"настільки яскраві та драматичні.

Інтер і Дортмунд провели найкращі матчі в сезоні саме проти Барселони. А Мбаппе вчора з хет-триком? Барса кличе на шоу без правил. Можеш – дивуй.

Під час матчів Барселони нема потреби відволікатись на шортси чи рілзи. Гра тримає в напрузі. Це не фільм з затягнутими сценами та очевидними вчинками героїв. Це динамічний екшн з сильним сюжетом. Яскраво і зі смислом. Контент для нового покоління. Логічно, що його видають хлопці 17-22 років.

Після свіжої перемоги над Реалом Барселона фактично забезпечила собі чемпіонство на додачу до завойованих Копа дель Рей і Суперкубка Іспанії. Плюс півфінал Ліги чемпіонів. Очевидно, що гравці Барселони претендують на наступний Золотий м'яч. Але хто головний кандидат – цікаве питання.

Роберт Левандовські поїхав у Барселону за Золотим м'ячем, але перенести свій баварський рівень не зумів. Вік нагадує про себе, результативність не та, дивні промахи трапляються. Вони з Войцехом Щесни розбавляють молоду команду досвідом, додають стійкості, однак це не ті матерії, на які зважають журналісти під час голосування.

Ключовим для нинішньої Барселони є Педрі. Він забезпечує цілісність у центрі поля, відповідаючи за швидкий і правильний рух м'яча. Від його рішень залежать атаки Барселони. Водночас майстеркласи Педрі зазвичай проходять задалеко від чужих воріт, що віддаляє його від світла софітів.

📊 Raphinha, Yamal, Dembele and Salah — club stats this season:



🇧🇷 Raphinha: 32 goals, 22 assists

🇪🇸 Yamal: 15 goals, 20 assists

🇫🇷 Dembele: 33 goals, 10 assists

🇪🇬 Salah: 33 goals, 23 assists



💪🏽🔥 pic.twitter.com/pgZKnpW64U — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) May 7, 2025

Все зводиться до одного вибору – Рафінья чи Ямал, бездоганність чи магія. В обох порядок з результативністю та набором хайлайтів. Бразилець повторив рекорд Роналду, доклавшись до 21 гола за один сезон Ліги чемпіонів. Ще 18+9 набрав у Прімері.

Рафінью хотіли продати для покращення фінансових показників, але він своєю грою приніс Барсі більше грошей, ніж приніс би трансфер минулого літа. Закриває три позиції в атаці без втрати якості. Правий вінгер, який повністю освоївся зліва та розкрився в ролі “десятки”. Пройшовши школу Б'єлси, він фантастично пресингує.

Рафінья – це футболіст, якого хоче в команді кожен тренер. Ямал – це футболіст, якого хоче наслідувати кожен хлопчик в академії. Ламін творить немислимі речі дриблінгом, передачами шведою та ударами в дев'ятки. Щось таке, чого ніяк не очікуєш, що здається неможливим. Він ніби ламає четвертий вимір. 17-річний маг у світі маглів.

Куди ж без порівняння з Мессі. Ламін технікою дійсно дуже нагадує Ліонеля. І якщо аргентинця в такому віці бережно підводили в дорослий футбол, то цей феномен вже другий сезон витягує матчі для Барселони. Символ команди – молодий, сміливий і ефективний.