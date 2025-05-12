Football.ua — про емоції від каталонської команди.
Рафінья та Ямал / Getty Images
12 травня 2025, 11:00
Пам'ятаєте, як в дитинстві ми сприймали футбол? Уважно дивишся в екран, охаєш від дальніх ударів і захоплюєшся кожним фінтом. А наступного дня в школі намагаєшся повторити той особливий пас та описуєш пацанам, що було на останніх хвилинах, бо не всі досиділи.
Ми виросли та навіть постаріли, а футболу бачили вже стільки, що здивуватись важко. І на стадіонах, і в тактичних розборах. Так, окремі голи та камбеки досі врізаються в пам'ять, але не цілі матчі. Сіро, звично, нудно… особливо коли не грає твоя команда.
Але в цьому сезоні Барселона повертає дитинство, повертає щирий кайф від футболу, коли не можеш відірватись. Знову хочеться кричати: "Вау, ти бачив?!"
16:7 за чотири Класіко, дві дуелі з Інтером під сценарій кіно, осіння вистава проти Баварії, камбеки на полі Бенфіки та Атлетіко. Спробуйте скласти десятку найкращих матчів сезону – більш ніж половина буде за участю Барси.
Принципи Гансі Фліка ідеально лягли на клубну філософію Барселони. Домінування на м'ячі та постійна боротьба за ініціативу. Агресивний пресинг швидко став не просто робочим елементом, а частиною ідентичності команди. Каталонці душать суперників з першої до останньої хвилини, незалежно від рахунку.
Ще восени Барселона презентувала нову візитівку – високу лінію оборони, яка доповнює пресинг, забезпечуючи компактність. Форварди раз по раз залазять в офсайди. Мбаппе у першому Класіко 8 разів опинився поза грою.
Далеко не завжди все працює – Барса пропустила багато від Сельти та Црвени Звезди. Флік приймає співвідношення ризиків до вигод. Він презентує все найкраще у своїй команді та запрошує показати козирі свого візаві. Тому поєдинки за участю "блаугранас"настільки яскраві та драматичні.
Інтер і Дортмунд провели найкращі матчі в сезоні саме проти Барселони. А Мбаппе вчора з хет-триком? Барса кличе на шоу без правил. Можеш – дивуй.
Під час матчів Барселони нема потреби відволікатись на шортси чи рілзи. Гра тримає в напрузі. Це не фільм з затягнутими сценами та очевидними вчинками героїв. Це динамічний екшн з сильним сюжетом. Яскраво і зі смислом. Контент для нового покоління. Логічно, що його видають хлопці 17-22 років.
Після свіжої перемоги над Реалом Барселона фактично забезпечила собі чемпіонство на додачу до завойованих Копа дель Рей і Суперкубка Іспанії. Плюс півфінал Ліги чемпіонів. Очевидно, що гравці Барселони претендують на наступний Золотий м'яч. Але хто головний кандидат – цікаве питання.
Роберт Левандовські поїхав у Барселону за Золотим м'ячем, але перенести свій баварський рівень не зумів. Вік нагадує про себе, результативність не та, дивні промахи трапляються. Вони з Войцехом Щесни розбавляють молоду команду досвідом, додають стійкості, однак це не ті матерії, на які зважають журналісти під час голосування.
Ключовим для нинішньої Барселони є Педрі. Він забезпечує цілісність у центрі поля, відповідаючи за швидкий і правильний рух м'яча. Від його рішень залежать атаки Барселони. Водночас майстеркласи Педрі зазвичай проходять задалеко від чужих воріт, що віддаляє його від світла софітів.
Все зводиться до одного вибору – Рафінья чи Ямал, бездоганність чи магія. В обох порядок з результативністю та набором хайлайтів. Бразилець повторив рекорд Роналду, доклавшись до 21 гола за один сезон Ліги чемпіонів. Ще 18+9 набрав у Прімері.
Рафінью хотіли продати для покращення фінансових показників, але він своєю грою приніс Барсі більше грошей, ніж приніс би трансфер минулого літа. Закриває три позиції в атаці без втрати якості. Правий вінгер, який повністю освоївся зліва та розкрився в ролі “десятки”. Пройшовши школу Б'єлси, він фантастично пресингує.
Рафінья – це футболіст, якого хоче в команді кожен тренер. Ямал – це футболіст, якого хоче наслідувати кожен хлопчик в академії. Ламін творить немислимі речі дриблінгом, передачами шведою та ударами в дев'ятки. Щось таке, чого ніяк не очікуєш, що здається неможливим. Він ніби ламає четвертий вимір. 17-річний маг у світі маглів.
Куди ж без порівняння з Мессі. Ламін технікою дійсно дуже нагадує Ліонеля. І якщо аргентинця в такому віці бережно підводили в дорослий футбол, то цей феномен вже другий сезон витягує матчі для Барселони. Символ команди – молодий, сміливий і ефективний.