Спортивний директор "блаугранас" натякнув на можливе підсилення флангів атаки влітку.
Деку, Getty Images
13 травня 2025, 21:59
Спортивний директор каталонської Барселони Деку заявив про необхідність розширення варіантів на флангах атаки команди.
В інтерв’ю ESPN функціонер "блаугранас" визнав, що клуб занадто залежить від двох гравців — Рафіньї та Ламіна Ямала.
"Ми відчуваємо велику залежність від Рафіньї та Ламіна Ямала. Можливо, нам потрібні гравці зі схожими характеристиками, щоб мати більше варіантів у цих зонах поля", — сказав Деку.
Раніше повідомлялося, що Рафінья близький до продовження контракту з Барселоною.