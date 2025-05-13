Іспанія

Спортивний директор "блаугранас" натякнув на можливе підсилення флангів атаки влітку.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку заявив про необхідність розширення варіантів на флангах атаки команди.

В інтерв’ю ESPN функціонер "блаугранас" визнав, що клуб занадто залежить від двох гравців — Рафіньї та Ламіна Ямала.

"Ми відчуваємо велику залежність від Рафіньї та Ламіна Ямала. Можливо, нам потрібні гравці зі схожими характеристиками, щоб мати більше варіантів у цих зонах поля", — сказав Деку.

Раніше повідомлялося, що Рафінья близький до продовження контракту з Барселоною.