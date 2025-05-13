Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 травня 2025 року.

У матчі 36-го туру Ла Ліги Жирона здолала Реал Вальядолід з рахунком 1:0. Поєдинок виявився непростим для обох команд, але гостям вдалося реалізувати свій шанс наприкінці зустрічі.

Автором переможного гола став ветеран команди Крістіан Стуані, який відзначився на 80-й хвилині після виходу на заміну.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Вальядолід — Жирона у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Вальядолід — Жирона 0:1

Гол: Стуані, 80

Реал Вальядолід: Гейн — Ануар, Паренте (Нікічер, 72), Озкачар, Сілва (Азну, 66) — Кемерт, М. Мартін — Чукі (І. Санчес, 23), Грілліч (Алані, 66), Моро — Латаса (Сілла, 66)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Хуанпе, Блінд — Ромеу, Артур (Соліс Ромеро, 90+2), Порту (І. Мартін, 63) — Циганков, Руїс (Стуані, 71), Аспрілья (Данжума, 71)