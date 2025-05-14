Голкіпер збірної України вибув із заявки Реала в останній момент.
Андрій Лунін, Getty Images
14 травня 2025, 12:48
Мадридський Реал у тридцять шостому турі іспанської Ла Ліги проведе домашній матч проти Мальорки.
У початковій заявці команди Карло Анчелотті на звітну зустріч, серед інших, був присутній український воротар Андрій Лунін.
Однак уже безпосередньо в день гри офіційні джерела "галактікос" повідомили, що їхній резервний голкіпер не буде присутнім навіть у технічній зоні.
Офіційно причини цього не називаються, проте наближені до клубу ЗМІ повідомляють, що за підсумком учорашнього вечірнього тренування в Андрія було пошкодження правої руки.
Матч Реал — Мальорка відбудеться 14 травня, о 22:30.