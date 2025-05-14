Іспанія

Голкіпер збірної України вибув із заявки Реала в останній момент.

Мадридський Реал у тридцять шостому турі іспанської Ла Ліги проведе домашній матч проти Мальорки.

У початковій заявці команди Карло Анчелотті на звітну зустріч, серед інших, був присутній український воротар Андрій Лунін.

Однак уже безпосередньо в день гри офіційні джерела "галактікос" повідомили, що їхній резервний голкіпер не буде присутнім навіть у технічній зоні.

Офіційно причини цього не називаються, проте наближені до клубу ЗМІ повідомляють, що за підсумком учорашнього вечірнього тренування в Андрія було пошкодження правої руки.

Матч Реал — Мальорка відбудеться 14 травня, о 22:30.