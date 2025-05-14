Іспанія

Завершилися два матчі чергового туру чемпіонату Іспанії.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Вільярреал приймав Леганес, тоді як Валенсія гостювала в Алавеса.

Три гола в першому таймі принесли перемогу підопічним Марселіно. Вільярреал має 64 залікових бала та йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Леганес із 34-ма очками перебуває на 18-й сходинці.

Вільярреал — Леганес 3:0

Голи: А. Перес, 23, 31, Пепе, 45

Вільярреал: Жуніор — Наварро (Камбвала, 46), Фойт, Кошта, Педраса (Кардона, 73) — Парехо (Комесанья, 64), Гує — Пепе (Б'юкенен, 73), Баена, Піно — А. Перес (Ейонг, 79)

Леганес: Дмітрович — Альтіміра, Розьє (Гонсалес, 64), Саенс, Тапіа (Родрігес, 71), Каррера — Раба (Ель Хаддаді, 63), Нею (Брашанац, 63), Сіссе, Діоманде — Гарсія (де ла Фуенте, 64)

Попередження: Піно — Тапіа

У паралельному поєдинку через гол із пенальті перервалася десятиматчева безпрограшна серія колективу Карлоса Корберана. Алавес має 38 залікових балів і йде 17-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Валенсія з 45-ма очками перебуває на 11-й сходинці.

Алавес — Валенсія 1:0

Гол: Жордан, 79 (пен.)

Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Моуріньйо, Санчес — Бланко (Протесоні, 84) — Вісенте, Гуріді (Жордан, 65), Гевара, Аленья (Конечни, 90) — Гарсія (Мартінес, 90)

Валенсія: Мамардашвілі — Москера, Діакабі (Ааронс, 84), Таррега, Гая — Ріоха (Ф. Перес, 78), Пепелу, Барренечеа, Лопес (Хайме, 65) — Мір (Канос, 84), Дуро (Садік, 65)

Попередження: Гарсес, Протесоні, Моуріньйо, Жордан — Дуро, Мамардашвілі