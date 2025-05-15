Іспанія

Результативність форварда зашкалює.

Мадридський Реал напередодні в домашньому поєдинку тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги обіграв Мальорку (2:1).

Перший гол "галактікос" у цій зустрічі на 68 хвилині опинився на рахунку їхнього зіркового нападника Кіліана Мбаппе.

Для 26-річного французького виконавця цей м’яч у підсумку став 40 у поточному сезоні, який для нього є дебютним у складі "вершкових".

Як свідчить статистика, подібної результативності, як для першого року перебування в клубі, не мав жоден інший гравець у історії Реала.

Також на рахунку Мбаппе чотири гольові передачі та 53 матчі в усіх турнірах.