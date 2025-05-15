Іспанія

Сторони вирішили не продовжувати контракт.

Вінгер Севільї Сусо залишить іспанську команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується цього літа.

Таким чином, Сусо залишить Севілью після 5,5 років у команді. За цей час він провів 171 матч, у яких забив десять голів та віддав 19 асистів.

Також Сусо виступав за Мілан, Альмерію, Ліверпуль та Дженоа.

Після 36 турів Севілья набрала 41 очко та посідає 13 місце в іспанській Ла Лізі.