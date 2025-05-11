Іспанія

Поліція відкрила вогонь гумовими кулями, гравці змушені були залишитися на базі на ніч.

Після чергової невдачі в Ла Лізі, цього разу проти Сельти в 35 турі (2:3), обурення вболівальників Севільї сягнуло апогею. За інформацією ESPN, група агресивно налаштованих фанатів прорвалася на територію клубної бази, намагаючись безпосередньо з'ясувати стосунки з футболістами, яких вважають винними у провальному сезоні.

Розлючені ультрас зламали металеві ворота та розосередилися територією в пошуках гравців. Через загрозу ескалації конфлікту, клуб викликав поліцію. Правоохоронці були змушені вдатися до крайніх заходів – застосувати гумові кулі, аби зупинити агресивний натовп.

З міркувань безпеки, футболісти залишилися ночувати на базі. На щастя, до ранку ситуацію вдалося стабілізувати, і вболівальники залишили територію.

Після 35 турів Севілья посідає лише 15 місце, маючи скромну перевагу у шість очок над зоною вильоту.