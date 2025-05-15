Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонські Еспаньйол та Барселона.

Каталонські Еспаньйол та Барселона зіграють у дербі в тридцять шостому турі іспанської Ла Ліги.

Маноло Гонсало, після поразки від Леганеса (2:3), використав із перших хвилин Ель-Хілалі на правому фланзі оборони, тоді як Санчес та Лосано гратимуть у опорній зоні, а Рока розташується праворуч в атаці.

Ганс-Дітер Флік, на тлі перемоги в El Clasico над мадридським Реалом (4:3), залучив до стартового складу Араухо та Крістенсена в оборону, тоді як Левандовські очолить атаку.

Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Санчес, Лосано — Рока, Еспосіто, Пуадо — Фернандес.

Запасні: Пачеко, Фортуньйо, Гомес, Калеро, Веліс, Мілья, Техеро, Шеддіра, Жофре, Агуадо, Іножо.



Барселона: Щесни — Гарсія, Араухо, Крістенсен, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Левандовські, Рафінья.