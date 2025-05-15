Іспанія

Відбулися чергові матчі чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, 15 травня, відбуваються матчі 36 туру іспанської Ла Ліги.

У першому матчі Осасуна на своєму полі несподівано обіграла мадридський Атлетіко з рахунком 2:0. У складі господарів поля голами відзначилися Алехандро Катена та Анте Будімір.

Після 36 турів Атлетіко набрало 70 очок і посідає третє місце, а в Осасуни 48 балів та дев'ятий рядок.

Осасуна — Атлетіко Мадрид 2:0

Голи: Катена, 25, Будімір, 82.

Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Хуан Крус (Бретонес, 80) — Ібаньєс (Муньйос Камерос, 71), Торро — Пенья (Барха, 60), Орос (Гомес, 88), Сарагоса (Монкайола, 71) — Будімір (Рауль, 88).

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Галан (Аспілікуета, 46) — Сімеоне (Ліно, 46), Де Пауль, Коке (Корреа, 64), Барріос (Моліна, 52) — Серлот (Галлагер, 67), Альварес (Грізманн, 63).

Попередження: Ібаньєс — Пауль.

У другій грі Райо Вальєкано на своєму полі поділив очки з Бетісом. Матч закінчився із рахунком 2:2. Господарі поля вели з рахунком 2:0 після першого тайму завдяки голам Хорхе Де Фрутоса та Флоріана Лежена. Потім у другому таймі "бетікос" врятували голи Кучо та Іско.

Після 36 ігор Бетіс набрав 59 очок і посідає шосте місце, а Райо — 48 балів та восьма позиція.

Райо Вальєкано — Реал Бетіс 2:2

Голи: Де Фрутос, 38, Лежен, 45+6 - Кучо, 51, Іско, 61 (пен).

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Балліу (Еспіно, 67), Лежен, Ернандес, Чаваррія (Гвардіола Наварро, 89) — Сісс (Валентін, 68), Діас (Трехо, 82) — Раціу, Паласон, Де Фрутос (Лопес, 68) — Гарсія.

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Руїбаль, 25), Бартра, Натан, Родрігес — Кардосо, Форнальс (Карвалью, 77) — Антоні, Іско (Ло Чельсо, 69), Еззалзулі (Родрігес, 69) — Кучо (Бакамбу, 77).

Попередження: Балліу — Бартра, Натан, Карвалью.