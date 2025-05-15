Іспанія

Не найкраща статистика команди Дієго Сімеоне.

Мадридський Атлетіко провалює другу половину сезону в Ла Лізі.

Під час кампанії "матрацники" вважалися претендентами на чемпіонство і навіть очолювали турнірну таблицю, проте через провальні результати в другій половині сезону серйозно відстали від Барселони і Реала.

Із 18 матчів чемпіонату, що відбулися з початку 2025 року, колектив Дієго Сімеоне зміг виграти тільки вісім, ще в п'яти випадках було зафіксовано нічию, суперники перемагали п'ять разів.

У четвер Атлетіко поступився на виїзді Осасуні у зустрічі 36-го туру (0:2). Відставання мадридців від Барселони, яка лідирує в таблиці, становить 12 очок за однієї гри в запасі у каталонців.