Іспанія

Коментар іспанського футболіста.

Правий захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль висловився про своє майбутнє.

33-річний футболіст не грає з жовтня минулого року через травму хрестоподібної зв'язки, отриманої в матчі проти Вільярреала. Повернення ветерана "вершкових" на поле заплановано на літо.

"Позаду довгий шлях, моя кар'єра наближається до завершення. Хочу сподіватися, що зможу грати ще довго, але потрібно бути реалістом", — сказав Дані.

Карвахаль провів загалом 427 матчів за Реал. Чинний контракт іспанця з "королівським" клубом розрахований до середини наступного року.