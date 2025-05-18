Коментар іспанського футболіста.
Дані Карвахаль, Getty Images
18 травня 2025, 00:35
Правий захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль висловився про своє майбутнє.
33-річний футболіст не грає з жовтня минулого року через травму хрестоподібної зв'язки, отриманої в матчі проти Вільярреала. Повернення ветерана "вершкових" на поле заплановано на літо.
"Позаду довгий шлях, моя кар'єра наближається до завершення. Хочу сподіватися, що зможу грати ще довго, але потрібно бути реалістом", — сказав Дані.
Карвахаль провів загалом 427 матчів за Реал. Чинний контракт іспанця з "королівським" клубом розрахований до середини наступного року.