Іспанія

Українець зіграє з перших хвилин за мадридську команду.

У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться матч між Севільєю і мадридським Реалом.

Український голкіпер Андрій Лунін вийде в основі. Тібо Куртуа опинився на лавці для запасних.

Матч 37-го туру Ла Ліги Севілья — Реал Мадрид розпочнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за ходом матчу на Football.ua.