Іспанія 18 травня 2025, 19:25 Лунін — в основі на матч проти Севільї Українець зіграє з перших хвилин за мадридську команду. Андрій Лунін, Getty Images 18 травня 2025, 19:25 У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться матч між Севільєю і мадридським Реалом. Український голкіпер Андрій Лунін вийде в основі. Тібо Куртуа опинився на лавці для запасних. Матч 37-го туру Ла Ліги Севілья — Реал Мадрид розпочнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за ходом матчу на Football.ua. Люди Андрій Лунін Команди Реал Мадрид Севілья Джерела Football.ua Facebook