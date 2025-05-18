Іспанія
18 травня 2025, 22:10
Ефектний дебют Крапивцова та асист Циганкова не допомогли Жироні зіпсувати Альгуасілю прощання з Аноетою
Команда Мічела поступилась сусідам за місцями в нижній частині турнірної таблиці.
Реал Сосьєдад — Жирона, Getty Images
18 травня 2025, 22:10
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал Сосьєдад — Жирона 3:2
Голи: Марін, 5, Оярсабаль, 20 (пен.), Маріезкуррена, 90+1 — Стуані, 10, Порту, 77
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Арамбуру, 65), Елустондо, Субельдія, Х. Лопес (Маріезкуррена, 81) — Мендес (Кубо, 58), Марін (Турр'єнтес, 64), Субіменді, Барренечеа (Гомес, 58) — Кубо, Оярсабаль.
Жирона: Крапивцов — А. Мартінес, Франсес, Крейчі, Блінд — Еррера (Ромеу, 87), Соліс (Руїс, 61), Мартін (Артур, 60) — Циганков (Данжума, 87), Стуані (Порту, 69), Аспрілья.
Попередження: Траоре — Соліс, Стуані, Мартінес