Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 18 травня 2025 року.

Барселона в передостанньому, 37-му турі чемпіонату Іспанії-2024/25 поступилася вдома Вільярреалу.

Господарі поля швидко пропустили, але встигли ще до завершення першого тайму перехопити ініціативу. По перерві гості відновили паритет, а вже ближче до завершення протистояння поставили в ньому крапку, знову вийшовши вперед.

Барселона йде першою в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Вільярреал перебуває на п'ятій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Вільярреал у рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Вільярреал 2:3

Голи: Ямал, 38, Лопес, 45+5 — Перес, 4, Комесанья, 50, Б'юкенен, 80

Барселона: тер Штеген — Гарсія (Форт, 74), Кубарсі, Мартінес, Мартін (Бальде, 46) — Гаві (Ольмо, 85), Педрі (де Йонг, 46) — Ямал, Лопес, Рафінья — Левандовські (Віктор, 74)

Вільярреал: Жуніор — Наварро (Камбвала, 64), Фойт, Кошта, Кардона — Комесанья, Парехо (Гує, 58) — Пепе (Морено, 77), Баена, Піно (Б'юкенен, 64) — Перес (Баррі, 46)

Попередження: Гарсія, Ольмо