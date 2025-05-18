Іспанія

Результати матчів іспанської Ла Ліги.

В Іспанії завершилось десять матчів 37-го туру Ла Ліги. Всі поєдинки проходили одночасно.

Атлетіко переміг Бетіс вдома з рахунком 4:1. Дубль в цьому матчі оформив Альварес.

Атлетіко Мадрид - Реал Бетіс 4:1

Голи: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 - Форнальс, 67

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Корреа, 80), Де Пауль (Галлагер, 70), Коке, Ліно (Моліна, 80) — Серлот (Грізманн, 70), Альварес (Вітсель, 90)

Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль (Ортіс, 82), Натан, Менді, Перро — Альтіміра (Іско, 46), Кардосо — Форнальс, Ло Чельсо (Карвалью, 82), Еззалзулі (Антоні, 46) — Бакамбу

Попередження: Моліна — Менді

Достроковий чемпіон країни Барселона поступився Вільярреалу, який гарантував собі участь в Лізі чемпіонів.

Барселона — Вільярреал 2:3

Голи: Ямал, 38, Лопес, 45+5 - Перес, 4, Комесанья, 51, Б'юкенен, 80

Барселона: тер Штеген — Гарсія (Гарсія, 74), Кубарсі, Мартін (Бальде, 46), Мартін (Бальде, 46) — Гаві (Ольмо, 85), Педрі (де Йонг, 46) — Ямал, Лопес, Діас — Левандовські (Віктор, 74)

Вільярреал: Жуніор — Наварро, Фойт, Кошта, Кардона — Комесанья, Парехо — Пепе, Баена, Піно — Перес

Попередження: Гарсія, Ольмо

Атлетік, який також зіграє в ЛЧ наступного сезону, мінімально переміг Валенсію — 1:0.

Валенсія — Атлетік Більбао 0:1

Гол: Беренгер, 72

Валенсія: Мамардашвілі — Москера, Діакабі, Таррега, Гая — Ріоха, Герра, Барренечеа, Лопес Ногероль — Умар, Алмейда

Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Галаррета, Прадос Діас — Беренгер, Сансет, Бойро — Гурусета

Попередження: Гая, Ріоха, Мір — Бойро

Вальядолід з таким же рахунком поступився Алавесу — 0:1.

Вальядолід — Алавес 0:1

Гол: Гарсія, 18 (пен)

Вальядолід: Гейн — Кандела, Нікічер, Озкачар — Тухамі, Мартін Ріелвес, Амалла, Азну Бен Шейх — Морено, Моро — Латаса

Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Моуріньо, Санчес — Бланко — Вісенте, Гевара, Аленья — Гарсія, Гуріді

Попередження: Вісенте, Конечни

Аналогічний рахунок зафіксований в матчі між Лас-Пальмасом та Леганесом — 0:1.

Лас-Пальмас — Леганес 0:1

Гол: Раба, 6

Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Ерсог Гонсалес, Маккенна, Муньйос — Марвін, Ессугу, Лойодіс, Молейро — Фустер, Макберні

Леганес: Дмітрович — Настасич, Саенс, Каррера — Альтіміра, Сіссе, Тапіа, Крус — Раба, Ель Хаддаді — Гарсія

Попередження: Кампанья, Гарсія — Альтіміра, Каррера

Мальорка не встояла перед Хетафе та програла 1:2.

Мальорка — Хетафе 1:2

Голи: Ларін, 90+3 - Арамбаррі, 56, Уче, 65

Мальорка: Грейф — Морей, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Маскарель, Кошта — Маффео, Дардер Молл, Родрігес — Мурікі

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Ньйом, Арамбаррі, Мілья, Терратс — Уче, Майораль

Попередження: Маффео, Морланес, Родрігес — Мілья

Осасуна впевнено розібралась з Еспаньйолом — 2:0.

Осасуна — Еспаньйол 2:0

Голи: Будімір, 17, Гарсія, 90+1

Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Хуан Крус — Ібаньєс, Торро, Орос — Гарсія, Будімір, Сарагоса

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Калеро, Ромеро — Лосано, Гонсалес — Рока, Еспосіто, Пуадо — Фернандес

Попередження: Аресо — Кумбулла

Жирона Крапивцова та Циганкова поступилась Реалу Сосьєдад 2:3. Український воротар дебютував в цьому матчі за каталонців, а вінгер оформив асист.

Реал Сосьєдад — Жирона 3:2

Голи: Марін, 5, Оярсабаль, 20 (пен), Маріезкуррена Етчезаррета, 90+1 - Стуані, 10, Порту, 77

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Мікель Арамбуру Мехіас, 65), Елустондо, Субельдія, Лопес (Маріезкуррена Етчезаррета, 81) — Мендес (Сучич, 58), Марін (Турр'єнтес Імас, 64), Субіменді, Барренечеа (Гомес, 58) — Кубо, Оярсабаль

Жирона: Крапивцов — Мартін (Мело, 60), Франсес, Крейчі, Блінд — Циганков (Данжума, 87), Еррера (Ромеу, 87), Соліс Ромеро (Руїс, 61), Мартін (Мело, 60), Аспрілья — Стуані (Порту, 69)

Попередження: Траоре — Ромеро, Стуані, Мартінес

Реал завдяки голам Мбаппе та Беллінгема переміг Севілью на виїзді — 2:0.

Севілья — Реал Мадрид 0:2

Голи: Мбаппе, 75, Беллінгем, 87

Севілья: Нюланд — Санчес (Самбі Локонга, 78), Баде, Салас, Кармона — Агуме, Гудель — Сусо, Соу, Лукебакіо (Ромеро, 46) — Паскуаль

Реал Мадрид: Лунін — Вальверде, Рамон Наверос, Вальєхо, Гарсія — Чуамені, Модрич — Гюлер (Себальйос, 77), Беллінгем, Мбаппе — де Соуза (Муньйос Вільянуева, 58)

Попередження: Беллінгем

Вилучення: Баде, 12, Баде, 12, Ромеро, 46

І насамкінець Райо Вальєкано на виїзді здолав Сельту 2:1.

Сельта — Райо Вальєкано 1:2

Голи: Алонсо, 10 (пен) - Паласон, 17, Де Фрутос, 45+2

Сельта: Гуайта — Родрігес, Лаго, Алонсо — Мінгеса, Моріба, Бельтран, Рістич — Лопес, Сведберг — Дуран

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Балліу, Лежен, Сісс, Еспіно — Раціу, Лопес, Валентін, Де Фрутос — Ембарба, Паласон

Попередження: Алонсо, Лаго — Валентін, Лежен, Сіс

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії