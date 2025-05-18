Результати матчів іспанської Ла Ліги.
В Іспанії завершилось десять матчів 37-го туру Ла Ліги. Всі поєдинки проходили одночасно.
Атлетіко переміг Бетіс вдома з рахунком 4:1. Дубль в цьому матчі оформив Альварес.
Атлетіко Мадрид - Реал Бетіс 4:1
Голи: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 - Форнальс, 67
Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Корреа, 80), Де Пауль (Галлагер, 70), Коке, Ліно (Моліна, 80) — Серлот (Грізманн, 70), Альварес (Вітсель, 90)
Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль (Ортіс, 82), Натан, Менді, Перро — Альтіміра (Іско, 46), Кардосо — Форнальс, Ло Чельсо (Карвалью, 82), Еззалзулі (Антоні, 46) — Бакамбу
Попередження: Моліна — Менді
Достроковий чемпіон країни Барселона поступився Вільярреалу, який гарантував собі участь в Лізі чемпіонів.
Барселона — Вільярреал 2:3
Голи: Ямал, 38, Лопес, 45+5 - Перес, 4, Комесанья, 51, Б'юкенен, 80
Барселона: тер Штеген — Гарсія (Гарсія, 74), Кубарсі, Мартін (Бальде, 46), Мартін (Бальде, 46) — Гаві (Ольмо, 85), Педрі (де Йонг, 46) — Ямал, Лопес, Діас — Левандовські (Віктор, 74)
Вільярреал: Жуніор — Наварро, Фойт, Кошта, Кардона — Комесанья, Парехо — Пепе, Баена, Піно — Перес
Попередження: Гарсія, Ольмо
Атлетік, який також зіграє в ЛЧ наступного сезону, мінімально переміг Валенсію — 1:0.
Валенсія — Атлетік Більбао 0:1
Гол: Беренгер, 72
Валенсія: Мамардашвілі — Москера, Діакабі, Таррега, Гая — Ріоха, Герра, Барренечеа, Лопес Ногероль — Умар, Алмейда
Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Галаррета, Прадос Діас — Беренгер, Сансет, Бойро — Гурусета
Попередження: Гая, Ріоха, Мір — Бойро
Вальядолід з таким же рахунком поступився Алавесу — 0:1.
Вальядолід — Алавес 0:1
Гол: Гарсія, 18 (пен)
Вальядолід: Гейн — Кандела, Нікічер, Озкачар — Тухамі, Мартін Ріелвес, Амалла, Азну Бен Шейх — Морено, Моро — Латаса
Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Моуріньо, Санчес — Бланко — Вісенте, Гевара, Аленья — Гарсія, Гуріді
Попередження: Вісенте, Конечни
Аналогічний рахунок зафіксований в матчі між Лас-Пальмасом та Леганесом — 0:1.
Лас-Пальмас — Леганес 0:1
Гол: Раба, 6
Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Ерсог Гонсалес, Маккенна, Муньйос — Марвін, Ессугу, Лойодіс, Молейро — Фустер, Макберні
Леганес: Дмітрович — Настасич, Саенс, Каррера — Альтіміра, Сіссе, Тапіа, Крус — Раба, Ель Хаддаді — Гарсія
Попередження: Кампанья, Гарсія — Альтіміра, Каррера
Мальорка не встояла перед Хетафе та програла 1:2.
Мальорка — Хетафе 1:2
Голи: Ларін, 90+3 - Арамбаррі, 56, Уче, 65
Мальорка: Грейф — Морей, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Маскарель, Кошта — Маффео, Дардер Молл, Родрігес — Мурікі
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Ньйом, Арамбаррі, Мілья, Терратс — Уче, Майораль
Попередження: Маффео, Морланес, Родрігес — Мілья
Осасуна впевнено розібралась з Еспаньйолом — 2:0.
Осасуна — Еспаньйол 2:0
Голи: Будімір, 17, Гарсія, 90+1
Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Хуан Крус — Ібаньєс, Торро, Орос — Гарсія, Будімір, Сарагоса
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Калеро, Ромеро — Лосано, Гонсалес — Рока, Еспосіто, Пуадо — Фернандес
Попередження: Аресо — Кумбулла
Жирона Крапивцова та Циганкова поступилась Реалу Сосьєдад 2:3. Український воротар дебютував в цьому матчі за каталонців, а вінгер оформив асист.
Реал Сосьєдад — Жирона 3:2
Голи: Марін, 5, Оярсабаль, 20 (пен), Маріезкуррена Етчезаррета, 90+1 - Стуані, 10, Порту, 77
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Мікель Арамбуру Мехіас, 65), Елустондо, Субельдія, Лопес (Маріезкуррена Етчезаррета, 81) — Мендес (Сучич, 58), Марін (Турр'єнтес Імас, 64), Субіменді, Барренечеа (Гомес, 58) — Кубо, Оярсабаль
Жирона: Крапивцов — Мартін (Мело, 60), Франсес, Крейчі, Блінд — Циганков (Данжума, 87), Еррера (Ромеу, 87), Соліс Ромеро (Руїс, 61), Мартін (Мело, 60), Аспрілья — Стуані (Порту, 69)
Попередження: Траоре — Ромеро, Стуані, Мартінес
Реал завдяки голам Мбаппе та Беллінгема переміг Севілью на виїзді — 2:0.
Севілья — Реал Мадрид 0:2
Голи: Мбаппе, 75, Беллінгем, 87
Севілья: Нюланд — Санчес (Самбі Локонга, 78), Баде, Салас, Кармона — Агуме, Гудель — Сусо, Соу, Лукебакіо (Ромеро, 46) — Паскуаль
Реал Мадрид: Лунін — Вальверде, Рамон Наверос, Вальєхо, Гарсія — Чуамені, Модрич — Гюлер (Себальйос, 77), Беллінгем, Мбаппе — де Соуза (Муньйос Вільянуева, 58)
Попередження: Беллінгем
Вилучення: Баде, 12, Баде, 12, Ромеро, 46
І насамкінець Райо Вальєкано на виїзді здолав Сельту 2:1.
Сельта — Райо Вальєкано 1:2
Голи: Алонсо, 10 (пен) - Паласон, 17, Де Фрутос, 45+2
Сельта: Гуайта — Родрігес, Лаго, Алонсо — Мінгеса, Моріба, Бельтран, Рістич — Лопес, Сведберг — Дуран
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Балліу, Лежен, Сісс, Еспіно — Раціу, Лопес, Валентін, Де Фрутос — Ембарба, Паласон
Попередження: Алонсо, Лаго — Валентін, Лежен, Сіс
Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії