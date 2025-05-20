Іспанія

38-річний іспанець вирішив повісити бутси на цвях.

Марбелья на своєму офіційному сайті оголосила, що матч заключного туру Сегунди Б стане останнім у кар'єрі для вінгера Хосе Кальєхона.

Кальєхон перебрався до Марбельї влітку 2024 року і з того часу провів 39 матчів, у яких забив десять голів та віддав десять асистів.

За свою кар'єру Кальєхон виступав за Наполі, Еспаньйол, Реал, Гранаду, Фіорентину та Кастілью. На його рахунку понад 700 офіційних матчів, у яких він забив 152 голи та віддав 125 результативних передач.

Також на рахунку Хосе п'ять поєдинків у складі збірної Іспанії, у яких він відіграв на полі 103 хвилини.

Разом з Реалом Кальєхон ставав чемпіоном Ла Ліги та володарем Суперкубку Іспанії. Разом із Наполі він двічі брав Кубок Італії та Суперкубок країни.

Матч Марбелья – Антекера відбудеться 24 травня о 20:00 за Києвом.