38-річний іспанець вирішив повісити бутси на цвях.
Хосе Кальєхон, Getty Images
20 травня 2025, 11:21
Марбелья на своєму офіційному сайті оголосила, що матч заключного туру Сегунди Б стане останнім у кар'єрі для вінгера Хосе Кальєхона.
Кальєхон перебрався до Марбельї влітку 2024 року і з того часу провів 39 матчів, у яких забив десять голів та віддав десять асистів.
За свою кар'єру Кальєхон виступав за Наполі, Еспаньйол, Реал, Гранаду, Фіорентину та Кастілью. На його рахунку понад 700 офіційних матчів, у яких він забив 152 голи та віддав 125 результативних передач.
Також на рахунку Хосе п'ять поєдинків у складі збірної Іспанії, у яких він відіграв на полі 103 хвилини.
Разом з Реалом Кальєхон ставав чемпіоном Ла Ліги та володарем Суперкубку Іспанії. Разом із Наполі він двічі брав Кубок Італії та Суперкубок країни.
Матч Марбелья – Антекера відбудеться 24 травня о 20:00 за Києвом.