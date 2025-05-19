Україна: Перша ліга

Сезон-2024/25 стане останнім для ексгравця Кривбасу.

Центральний нападник клубу Першої ліги ЮКСА Роман Дебелко на своїй сторінці в Instagram повідомив про рішення повісити бутси на цвях.

Влітку 2024 року нині 31-річний українець на правах вільного агента залишив Кривбас. У ході поточної кампанії він відзначився сімома голами й двома асистами в 22-х матчах усіх турнірів за ЮКСА.

"Друзі, хочу повідомити, що це мій останній сезон у професійній кар'єрі гравця. Я безмежно вдячний долі, що зумів реалізувати свою дитячу мрію — стати професійним футболістом. Хочу подякувати всім, хто був поруч упродовж мого шляху. Дякую тренерам, наставникам, партнерам, суперникам і навіть хейтерам — ви всі були частиною цього процесу, і завдяки вам я завжди намагався стати кращим. Особлива подяка моїй сім'ї — за терпіння, підтримку і любов на кожному етапі мого шляху. Дякую, футбол", — написав Дебелко.

Окрім криворізького й тарасівського клубів вихованець донецького Металурга також виступав за Бананц (Вірменія), кам'янську Сталь, Карпати, Левадію (Естонія), Ригу (Латвія) і Шахтар Солігорськ (Білорусь).

Із Левадією Дебелко виграв чемпіонат і Кубок Естонії, із Ригою чемпіонат Латвії (2х), а з Шахтарем — чемпіонат і Суперкубок Білорусі.