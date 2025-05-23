Іспанія

Агент футболіста висловив свою думку щодо фаворита ЗМ.

Португальський агент Жорже Мендеш вважає, що вінгер Барселони Ламін Ямал здатний виграти Золотий м'яч цього року.

"Він найкращий у світі і забере Золотий м'яч. Усі знають, що Ламін – єдиний гравець, який може виграти Золотий м'яч. Різниця між ним та іншими надто велика.



Це говорю не я, а всі навколо – і в Барселоні теж це розуміють", – сказав агент гравця.

Раніше повідомлялось, що Барселона планує зробити Ямала найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

Також відомо, що Жорже Мендеш прибуде до Барселони найближчими днями, аби завершити процес переговорів щодо нового контракту..