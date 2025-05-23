Футболіст провів якісний сезон у складі Леганеса.
Хуан Крус, Getty Images
23 травня 2025, 11:50
Вінгер Леганеса Хуан Крус може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного іспанця зацікавлені Жирона, Валенсія та Райо Вальєкано.
Футболіст може виступати на двох флангах, а також має гарну техніку та дриблінг.
Очікується, що Леганес може розглянути продаж гравця за вигідну суму. У контракті, який на 40% належить Бетісу, прописано суму відступних у розмірі 30 мільйонів євро.
Минулого сезону Крус провів 38 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.
Після 37 турів Леганес набрав 37 очок і посідає 18 місце у Ла Лізі.