Іспанія

Футболіст провів якісний сезон у складі Леганеса.

Вінгер Леганеса Хуан Крус може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного іспанця зацікавлені Жирона, Валенсія та Райо Вальєкано.

Футболіст може виступати на двох флангах, а також має гарну техніку та дриблінг.

Очікується, що Леганес може розглянути продаж гравця за вигідну суму. У контракті, який на 40% належить Бетісу, прописано суму відступних у розмірі 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Крус провів 38 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.

Після 37 турів Леганес набрав 37 очок і посідає 18 місце у Ла Лізі.