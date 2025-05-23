Іспанія

Легенда Реала і збірної Уельсу зізнався, чого йому не вдалося досягти на футбольному полі.

Колишній вінгер мадридського Реала та Тоттенгема Гарет Бейл, який завершив кар'єру у 2022 році, згадав один із найяскравіших моментів свого футбольного життя — знаменитий гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля у 2018 році.

У коментарі для Talksport валлієць заявив, що той м’яч — найкращий у його кар’єрі. Водночас він поділився і тим, що так і залишилось нездійсненною мрією.

"Звісно, мій найкращий гол — це удар через себе у фіналі з Ліверпулем. Але навіть без урахування важливості того матчу — це був справді крутий момент. Проте я завжди мріяв забити з центру поля… І мені це ніколи не вдалось. Ось про що шкодую найбільше", — розповів Бейл.

Нагадаємо, Гарет Бейл починав професіональну кар'єру в Саутгемптоні, а зіркою світового масштабу став у складі Тоттенгема. У 2013 році він перейшов до мадридського Реала, де став п’ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів. Свою футбольну кар’єру він завершив у Лос-Анджелесі на початку 2022 року.