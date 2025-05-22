Англія

Колишній вінгер зізнався, що був близький до переходу в Манчестер Юнайтед, але обрав Реал.

Ексфутболіст збірної Уельсу Гарет Бейл розповів, що під час свого переходу з Тоттенгема міг обрати інший клуб, а не Реал. За словами гравця, найближчою альтернативою був Манчестер Юнайтед, але серце підказувало інше.

"Кілька разів я був близький до трансферу, але це не було предметно. Найреальніше — коли я тільки переходив у Реал. Тоді вибір стояв між Мадридом і Манчестер Юнайтед", — пригадав Бейл.

За словами Гарета, на рішення вплинула атмосфера в англійському клубі після відходу сера Алекса Фергюсона:

"Команда вже не була такою, як раніше. Атмосфера змінилася, склад виглядав віковим. А моя душа прагнула Мадрида. Думаю, я зробив правильний вибір. Без образ до фанів Юнайтед, але я вірю, що це було найкраще рішення".

Нагадаємо, що в складі Реала Бейл провів яскравий період — виграв п’ять Ліг чемпіонів.