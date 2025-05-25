Іспанія

Football.ua представляє прев'ю заключного поєдинку сезону в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 25 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги Атлетік із Більбао на своєму полі прийме новоспеченого чемпіона — Барселону.

Атлетік — Барселона

Неділя, 25 травня, 22:00, стадіон Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Арбітр зустрічі — П. Фуентес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона достроково гарантувала собі титул чемпіона Іспанії, здолавши Еспаньйол (2:0) 15 травня. Це вже третій трофей у дебютному сезоні Гансі Фліка після перемог у Кубку Іспанії та Суперкубку. "Блауграна" прагне завершити сезон яскраво, подолавши психологічний спад після домашньої поразки від Вільярреала (2:3) — першої в 2025 році.

Атлетік Більбао також може занести сезон до активу: команда Ернесто Вальверде повертається до Ліги чемпіонів, фінішувавши в топ-4. Хоча "леви" не змогли пробитися до фіналу Ліги Європи, поступившись Манчестер Юнайтед у півфіналі, вони показали стабільну гру в чемпіонаті.

Поєдинок проти Барселони — останній домашній матч сезону для "басків". У Сан-Мамес Атлетік має одну з кращих статистик в Ла Лізі: 39 очок у 18 матчах і лише 10 пропущених м’ячів. Команда виграла три останні зустрічі (проти Алавеса, Хетафе та Валенсії), не пропустивши жодного гола. Барселона має найкращий виїзний показник у чемпіонаті (42 очки), а також перебуває за крок від 100 забитих м’ячів за сезон (зараз — 99). У першому колі каталонці здолали Атлетік на Камп Ноу (2:1), однак у Більбао минулого сезону було зафіксовано нічию 0:0.

Остання перемога Атлетіка над Барселоною в Ла Лізі датована серпнем 2019 року. Відтоді каталонці мають значну перевагу в очних зустрічах. Для Барселони цей матч стане шансом поставити символічну крапку в домінантному сезоні. Ламін Ямаль, Рафінья та Роберт Левандовські — лідери атакувального тріо — спробують яскраво завершити чемпіонат.

Орієнтовні склади

Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Юрі — Руїс де Галаррета, Жаурегізар — Беренгер, Сансет, Іньякі Вільямс — Саннаді.

Барселона: тер Штеген — Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі, Де Йонг — Ямаль, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Поточна форма

Очні зустрічі