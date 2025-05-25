Завершилися поєдинки 38-го туру.
Сельта - Хетафе, Getty Images
25 травня 2025, 00:15
У рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги відбулися три поєдинки в слоті 22:00.
Райо Вальєкано і Мальорка голами не потішили, Осасуна уникла поразки в грі з Алавесом, а Сельта здобула вольову перемогу над Хетафе.
Райо Вальєкано — Мальорка 0:0
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Балліу (Гумбау, 61), Лежен, Ернандес, Чаваррія — Сісс, Лопес (Діас, 50) — Раціу, Паласон (Трехо, 89), Гарсія — Де Фрутос
Мальорка: Грейф — Морей, Фернандес, Раїльйо, Лато (Мохіка, 79) — Кошта, Маскарель (Морланес, 65) — Санчес, Дардер Молл, Доменек (Салас, 72) — Мурікі (Ларін, 65)
Попередження: Лопес — Маскарель, Кошта.
Хетафе — Сельта 1:2
Голи: Майораль, 11 Іглесіас, 25 - Аспас, 80,
Хетафе: Сорія — Джене, Дуарте, Іглесіас — Ньйом, Беррокаль (Сантьяго, 46), Арамбаррі, Уче, Ріко — Терратс (Хуанмі, 59), Майораль (Ожгюн Їлдирим, 79)
Сельта: Гуайта — Родрігес, Домінгес Касерес, Алонсо — Мінгеса, Бельтран, Моріба (Сотело, 90), Каррейра — Аспас, Гонсалес Мартінес (Сведберг, 73) — Іглесіас (Дуран, 73)
Попередження: Беррокаль, Ріко, Бехуша — Аспас, Моріба, Сотело, Каррейра
Вилучення: Дуарте, 90.
Алавес — Осасуна 1:1
Голи: Вісенте, 56 (пен) — Гарсія, 88
Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Седлар (Піка, 79), Санчес — Вісенте, Бланко, Аленья — Протесоні — Гарсія (Мартінес, 63), Гуріді (Конечни, 63)
Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Хуан Крус — Ібаньєс, Торро (Муньйос Камерос, 46) — Гарсія, Орос, Сарагоса — Будімір
Попередження: Конечни, Гарсія, Гарсес — Аресо.