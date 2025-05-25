Іспанія

Визначився останній клуб, який вилетів до іспанської Сегунди.

Футбольний клуб Леганес за підсумками сезону-2024/25 покидає іспанську Ла Лігу та з наступної кампанії виступатиме в Сегунді.

"Пепінерос" розгромили Вальядолід (3:0) у заключному турі Ла Ліги, але ця перемога все одно не дозволила їм врятуватися, оскільки в паралельному матчі Еспаньйоль обіграв Лас-Пальмас (2:0) та зміг зберегти прописку в еліті.

Леганес фінішував на 18-му рядку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії з 40 очками. Востаннє клуб з однойменного міста грав у другому за силою іспанському дивізіоні чотири роки тому.

Також з Ла Ліги вилетіли Вальядолід та Лас-Пальмас.