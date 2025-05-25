Іспанія

Мадридський клуб швидко підписав наступника для Анчелотті.

Напередодні мадридський Реал обіграв баскський Реал Сосьєдад у "королівському" дербі на Сантьяго Бернабеу в рамках тридцять восьмого туру іспанської Ла Ліги (2:0), що стало останньою грою команди на чолі з італійським фахівцем Карло Анчелотті.

І вже на наступний день "бланкос" оголосили про підписання контракту з новим головним тренером.

43-річний іспанський фахівець Хабі Алонсо, який минулого сезону привів леверкузенський Баєр до перемоги в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Німеччини, очолив мадридський клуб.

Контракт підписано до 2028 року.

Нагадаємо, що Алонсо, як колишній опорний півзахисник, також грав за Реал у професійній кар’єрі з 2009 по 2014 рік та вигравав Лігу чемпіонів УЄФА-2013/14, чемпіонат Іспанії-2011/12, Кубок Іспанії (2010/11, 2013/14) та Суперкубок Іспанії-2012/13.