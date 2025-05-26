На рахунку іспанця 13 результативних передач.
Ламін Ямал, Getty Images
26 травня 2025, 00:19
Ламін Ямал став найкращим асистентом сезону в Ла Лізі. 17-річний вінгер Барселони зробив 13 гольових передач у 34 матчах чемпіонату Іспанії.
Друге місце за кількістю асистів розділили Рафінья Діас і Алекс Баена з Вільярреала, які віддали по 9 результативних пасів.
Третє місце розділили Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем (обидва — Реал), Іско (Бетіс) та Іньякі Вільямс (Атлетік), на рахунку яких по 8 асистів у нинішньому сезоні.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе — найкращий бомбардир Ла Ліги сезону-2024/25.