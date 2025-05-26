Іспанія

Престижна відзнака вже в першому сезоні в Реалі.

Золота бутса — європейська футбольна нагорода, якою починаючи з сезону-1967/68 відзначають найкращого бомбардира найвищих дивізіонів національних футбольних чемпіонатів країн УЄФА.

Її організаторами є Європейська асоціація спортивних видань (European Sports Magazines) і фірма Adidas.

Остання велика реформа цього призу відбулась у сезоні-1996/97, відколи почали застосовувати спеціальну формулу для розрахунку залікових балів гравців, яка враховувала показники національних чемпіонатів у загальній таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Таким чином, наприклад, у поточному сезоні французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе з 31 забитим м’ячем та 62 заліковими балами відповідно (модифікатор ліги – 2) опинився в рейтингу вище за шведського форварда лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша — 39 голів, 58,5 балів (модифікатор ліги – 1.5).

Додамо, що для 26-річного виконавця це була перша подібна відзнака, тоді як минулого сезону її отримав нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн із 36 голами. Цього року англієць фінішував п’ятим із 26 м’ячами (52) бали позаду Мохамеда Салаха з Ліверпуля (29/58) та Роберта Левандовські з Барселони (27/54).