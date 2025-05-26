Іспанія

Мадридський гранд зробив ставку на свого легендарного ексгравця, який тепер повертається як наставник команди.

Сьогодні Хабі Алонсо офіційно представили як головного тренера мадридського Реала. Презентація відбулася у Вальдебебасі — тренувальному центрі клубу, де фахівець не приховував емоцій від повернення.

"Це особливий день для мене, без сумніву. Я занесу його до свого календаря на все життя. Я щасливий бути тут, вважаю це місце своїм домом. Зв’язок із Реалом ніколи не переривався. І коли півтори години тому я зайшов до Вальдебебасу, це відчуття знову ожило в мені.

У мене таке відчуття, що це початок нової епохи. Флорентіно, дякую тобі за довіру. Відчуваю, що фанати Мадрида готові до цього й з нетерпінням чекають. Вони хочуть, щоб ми стали ще більшими, щоб ми зробили історію цього клубу ще величнішою", — сказав іспанець.

Контракт із мадридським клубом розрахований до 2028 року. Алонсо змінив на посаді наставника Карло Анчелотті та розпочне підготовку до сезону вже в липні.

Нагадаємо, що Алонсо, як колишній опорний півзахисник, також грав за Реал у професійній кар’єрі з 2009 по 2014 рік та вигравав Лігу чемпіонів УЄФА-2013/14, чемпіонат Іспанії-2011/12, Кубок Іспанії (2010/11, 2013/14) та Суперкубок Іспанії-2012/13.