Реал останнє десятиліття живе за особливими законами. "Вершкові" привчили, що їхню гру краще не аналізувати, аби не виглядати посміховиськом. Мають значення тільки цифри на табло після фінального свистка. Якщо в інших команд якість футболу та результати на дистанції корелюють, то Мадрид плював на метрики та просто брав трофей за трофеєм.

Концентрація майстерності та інтелекту була настільки велика, що мадридці відчували футбол на вищому рівні. Навіщо боротись за перевагу в кожному епізоді, коли бачиш всі 90+ хвилин наперед з вікнами для своїх можливостей. Таку команду не потрібно вчити чи тренувати, для неї потрібно зберігати комфорт. Карло Анчелотті та Зінедін Зідан з цим впорались ідеально.

Але того чемпіонського колективу більше немає. Протягом чотирьох років один за одним пішли Рамос, Каземіро, Бензема та Кроос – чари поступово вивітрились. У цьому сезоні Реал опустився на землю. Відчуття вищості залишилось, але за ним порожнеча. Мадрид став супергероєм, який втратив суперсили, але ще не знає про це. Немає діагоналі Тоні, немає п'ятки Каріма. Модріч залишався останнім з величчю в ногах.

It's getting dusty at the Bernabéu 😢 pic.twitter.com/CC9C2Cg8so

"Вершкові" за звичкою дозволяють возити себе цілий тайм, однак вже нічого не контролюють. Кульмінаційний момент для камбеку нависає, а сам камбек приходить раз в ніколи. Футболісти дивляться один на одного в очікуванні… і нічого не трапляється. Реал завжди міг не налаштуватись на рядовий матч, але топ-поєдинки розставляли все на свої місця. Не зараз: чотири Класіко програні (три з яких розгромно), дуелі з Ліверпулем і Арсеналом в Лізі чемпіонів злиті в чисту.

Дуже багато розмов про втрату балансу з приходом Мбаппе та велику кількість травм. Безумовно, це правильні аргументи, які пояснюють сезон без трофеїв. Але ж раніше такі нюанси були на задньому плані. Ми шукаємо причини та пояснення – це вже ознака того, що Реал спустився з хмар на землю. Хіба був баланс, коли зліва грали Марсело та Кріш, а одночасно на полі ходив Бейл? Хіба травмами виправдовували невдачі, коли Начо спокійно закривав будь-яку позицію в обороні?

У Реала зараз також неймовірна кількість таланту в складі. Але немає тієї футбольної харизми. Беллінгему банально потрібен час, щоб вирости в Зідана, Мбаппе ще не відвик від тепличних паризьких умов, Віні застав грандіозні успіхи, але як був скандальною дитиною серед дорослих, так і залишився. Вальверде та Чуамені повинні відчути свій статус ключових виконавців у центрі поля, а не затичок на дірки в обороні.

Окрім цього, до нового покоління потрібен інший підхід. Не лише сказати "зробіть красиво", а дати чіткі інструкції. Сучасні футболісти так виховані. The Athletic з посиланням на джерело в клубі розповідає, що деякі гравці скаржаться на відсутність реальних тренувань від Анчелотті, а сам Карло, вже за інформацією BBC, назвав цю роздягальню однією з найважчих в кар'єрі. Вони більше не підходять один одному.

Carlo Ancelotti will leave Real Madrid as the most decorated coach in the club’s history.



Forever a Los Blancos icon 🤍 pic.twitter.com/h1h9utdN5v