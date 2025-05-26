Іспанія

Німець не здивований рішенням керівництва "бланкос".

Керманич каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив призначення Хабі Алонсо тренером Реала.

"Нічого дивного. Я знаю його і розмовляв із ним. Я знаю його філософію, і ми спостерігали за його успіхами в Німеччині.

Він працював у Баєрі на дуже хорошому рівні та сприяв прогресу багатьох гравців. Радий бачити його тут [у Ла Лізі]", — заявив 60-річний німецький фахівець.

Нагадаємо, що Алонсо, як колишній опорний півзахисник, також грав за Реал у професійній кар’єрі з 2009 по 2014 рік та вигравав Лігу чемпіонів УЄФА-2013/14, чемпіонат Іспанії-2011/12, Кубок Іспанії (2010/11, 2013/14) та Суперкубок Іспанії-2012/13.