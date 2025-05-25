Іспанія

Прекрасна результативність від французького форварда "вершкових".

Мадридський Реал у матчі 38 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі впевнено обіграв Реал Сосьєдад (2:0).

У цьому матчі перемогу "вершковим" забезпечив нападник Кіліан Мбаппе, який оформив дубль, завдяки чому оновив два бомбардирські рекорди в історії клубу.

26-річний француз став першим гравцем Реала, якому вдалося забити 30 і більше голів у дебютному сезоні Ла Ліги.

За кількістю м'ячів у першому сезоні чемпіонату Іспанії Мбаппе також вийшов на третє місце в історії Ла Ліги. Попереду Кіліана — Роналдо (Барселона, 34) та Санчес Пруден (Атлетіко Авіасьон, 33).

Також Мбаппе забив 42 голи у всіх турнірах у своєму дебютному сезоні за Реал, що є рекордом клубу, який він оновив – раніше його утримував Іван Саморано, на рахунку якого 37 забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо — головний тренер Реала.