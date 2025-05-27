Іспанія

За Ніком Вольтемаде також слідкують Баварія й два клуби АПЛ.

Мадридський Атлетіко контактував з оточенням центрального нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде, передає видання BILD.

"Рохібланкос" перебувають у пошуку заміни Анхелю Корреа, який має перебратися до Тігрес. Вольтемаде ж також привернув до себе увагу з боку Баварії, Брайтона та Евертона.

У розрахованому до кінця червня 2028-го контракті Штутгарта з 23-річним німцем відсутня клаусула. Повідомляється, що зараз Нік не має бажання залишити "швабів".

Центрфорвард приєднався до клубу в липні 2024 року, на правах вільного агента попрощавшись із рідним для нього Вердером. Портал transfermark оцінює Вольтемаде в 17 млн євро.

На рахунку гравця 17 голів і три асисти в 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Також зазначимо, що нещодавно Нік отримав свій перший виклик до збірної Німеччини.